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इन सितारों ने ठुकराया 'खतरों के खिलाड़ी 15' का ऑफर, सूची देखकर हो जाएंगे हैरान
इन सितारों ने ठुकराया 'खतरों के खिलाड़ी 15' का ऑफर

इन सितारों ने ठुकराया 'खतरों के खिलाड़ी 15' का ऑफर, सूची देखकर हो जाएंगे हैरान

लेखन अंशिका शुक्ला
Aug 05, 2026
09:23 am
क्या है खबर?

रोहित शेट्टी रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' इन दिनों दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है और इसे खूब पसंद किया जा रहा है। हालांकि, शो में नजर आने वाले प्रतियोगियों के अलावा कई ऐसे मशहूर सितारे भी हैं, जिन्हें इस सीजन का हिस्सा बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन अलग-अलग कारणों से उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। ऐसे में आइए जानते हैं उन सितारों के बारे में और उनके शो में शामिल न होने की वजह।

#1 & #2

एल्विश यादव और मोसीन खान

'बिग बॉस OTT 2' के विजेता एल्विश यादव को 'खतरों के खिलाड़ी 15' ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने लगातार हो रहे पीठ के दर्द की वजह से इस शो के ऑफर को ठुकरा दिया।

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से घर-घर में मशहूर हुए मोसीन खान को भी इस शो के निर्मताओं ने ऑफर भेजा था, लेकिन उन्होंने इसमें काम करने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि वो अभी अपने व्यवसाय पर ध्यान देना चाहते हैं।

#3 & #4

दिव्या अग्रवाल और ईशा सिंह

दिव्या अग्रवाल ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की थी कि उन्होंने स्टंट रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' का ऑफर ठुकरा दिया है। हालांकि, इसके पीछे का कारण उन्होंने नहीं बताया था।

'बिग बॉस 18' में नजर आईं ईशा सिंह को भी रोहित शेट्टी के शो 'खतरों के खिलाड़ी' का ऑफर हुआ था, लेकिन अन्य प्रोजेक्ट्स में व्यस्त होने के कारण ईशा ने इसमें काम करने से मना कर दिया था।

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Informatin

#5 अभिषेक मल्हान

यूट्यूबर और 'बिग बॉस OTT 2' में नजर आ चुके अभिषेक मल्हान का नाम भी इस सूची में है। उन्होंने अपने व्लॉग में यह कबूला था कि निर्माताओं ने शो के लिए उनसे संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने इसमें काम करने से इनकार कर दिया।

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