इन सितारों ने ठुकराया 'खतरों के खिलाड़ी 15' का ऑफर

इन सितारों ने ठुकराया 'खतरों के खिलाड़ी 15' का ऑफर, सूची देखकर हो जाएंगे हैरान

लेखन अंशिका शुक्ला 09:23 am Aug 05, 202609:23 am

क्या है खबर?

रोहित शेट्टी रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' इन दिनों दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है और इसे खूब पसंद किया जा रहा है। हालांकि, शो में नजर आने वाले प्रतियोगियों के अलावा कई ऐसे मशहूर सितारे भी हैं, जिन्हें इस सीजन का हिस्सा बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन अलग-अलग कारणों से उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। ऐसे में आइए जानते हैं उन सितारों के बारे में और उनके शो में शामिल न होने की वजह।