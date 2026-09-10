एमी विर्क से पहले इन सितारों पर भी हुआ हमला

एमी विर्क ही नहीं, इन सितारों पर भी हो चुका है हमला

लेखन अंशिका शुक्ला 07:18 pm Sep 10, 202607:18 pm

क्या है खबर?

मशहूर पंजाबी गायक और अभिनेता एमी विर्क पर कनाडा में हमला हुआ। उनकी गाड़ी पर 7 गोलियां चलाई गईं, लेकिन बुलेटप्रूफ कार होने के कारण सभी सुरक्षित बच गए। पुलिस फिलहाल गोलीबारी की जांच कर रही है और हमले की वजह पता लगाने में जुटी है। हालांकि, एमी पहले ऐसे कलाकार नहीं हैं, जिन पर हमला हुआ हो। इससे पहले भी कई सितारे हमलावरों के निशाने पर आ चुके हैं। ऐसे में आइए जानते हैं उनके बारे में।