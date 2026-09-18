सगाई के बाद इन सितारों ने अलग होने का लिया फैसला

इन सितारों ने की थी धूमधाम से सगाई, फिर अचानक हो गए एक-दूसरे से अलग

लेखन अंशिका शुक्ला 08:37 am Sep 18, 202608:37 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल ने सगाई के करीब 6 महीने बाद अपने अलग होने की जानकारी दी है। हालांकि, दोनों ने अब तक रिश्ता खत्म होने की वजह सार्वजनिक नहीं की है। पृथ्वी और आकृति से पहले भी कई सितारे ऐसे रहे हैं, जिन्होंने सगाई तो की, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच सकी। बाद में किसी न किसी वजह से उनका रिश्ता टूट गया। आइए जानते हैं ऐसे ही सितारों के बारे में।