इन सितारों ने की थी धूमधाम से सगाई, फिर अचानक हो गए एक-दूसरे से अलग
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल ने सगाई के करीब 6 महीने बाद अपने अलग होने की जानकारी दी है। हालांकि, दोनों ने अब तक रिश्ता खत्म होने की वजह सार्वजनिक नहीं की है। पृथ्वी और आकृति से पहले भी कई सितारे ऐसे रहे हैं, जिन्होंने सगाई तो की, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच सकी। बाद में किसी न किसी वजह से उनका रिश्ता टूट गया। आइए जानते हैं ऐसे ही सितारों के बारे में।
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अभिषेक बच्चन-करिश्मा कपूर और अक्षय कुमार-रवीना टंडन
साल 2002 में अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर ने सगाई कर अपने रिश्ते को शादी की ओर बढ़ाया था। यह खास मौका अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर हुआ था। हालांकि, कुछ समय बाद पारिवारिक कारणों के चलते दोनों का रिश्ता टूट गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय कुमार और रवीना टंडन ने बिना किसी को बताए सगाई कर ली थी, लेकिन फिर कुछ समय बाद ब्रेकअप हो गया। हालांकि, इसके पीछे का कारण नहीं पता चला।
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सलमान खान-संगीता बिजलानी और राखी सावांत-इलेश परुजानवाला
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान और संगीता बिजलानी की शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं और कार्ड भी छप गए थे। हालांकि, शादी से पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हुई, जिसके बाद वो अलग हो गए।
साल 2009 में राखी सावांत ने रियलिटी शो 'राखी का स्वयंवर' के जरिए इलेश परुजानवाला को अपना जीवन साथी चुना और सगाई कर ली। हालांकि, कुछ समय बाद वो अलग हो गए।
जानकारी
#5 साजिद खान और गौहर खान
निर्देशक साजिद खान और गौहर खान ने साल 2003 में सगाई की थी। हालांकि, कुछ समय बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके रिश्ते में आए आपसी मतभेदों के चलते यह रिश्ता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया।