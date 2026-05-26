CBS ने 'ओनली इन मोनरो' पर से हटाई रोक, वायरल शो फिर से उपलब्ध

CBS ने 'ओनली इन मोनरो' की सीमित रिलीज की पुष्टि की

25 मई 2026 को CBS ने स्पष्ट किया कि 'ओनली इन मोनरो' को वित्तीय सहायता दी गई थी और उसे सीमित रिलीज के लिए मंजूरी मिली थी, जिसमें कोलबर्ट के अपने यूट्यूब चैनल पर भी इसके प्रसारण की अनुमति शामिल थी।

जब मैथ्यू कीज ने इन टेकाडाउन नोटिस को 'निराधार कॉपीराइट नोटिस' बताया, तब CBS ने आगे की कार्रवाई रोक दी और फिलहाल मामले की आंतरिक समीक्षा कर रहा है।

'ओनली इन मोनरो' में मिशिगन के स्थानीय मुद्दों को कोलबर्ट के खास अंदाज के साथ पेश किया गया था। इसमें बिगफुट के दिखने की कहानियां और जेफ डैनियल्स का कम्युनिटी कैलेंडर पेश करना जैसे विषय शामिल थे।