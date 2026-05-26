CBS ने 'ओनली इन मोनरो' पर से हटाई रोक, वायरल शो फिर से उपलब्ध
CBS और पैरामाउंट ने स्टीफन कोलबर्ट के पैरोडी शो 'ओनली इन मोनरो' की रीपोस्टिंग पर लगाई गई अपनी रोक को हटाने का फैसला किया है।
मई 2026 में 'द लेट शो' छोड़ने के बाद, कोलबर्ट ने मोनरो कम्युनिटी मीडिया पर अपना यह अनोखा कार्यक्रम शुरू किया। इसमें उन्होंने बड़े टीवी नेटवर्क से स्थानीय एक्सेस चैनल पर आने को लेकर खूब मजाक किया और जैक व्हाइट ने भी इसमें उनका साथ दिया।
यह शो देखते ही देखते वायरल हो गया, लेकिन जैसे ही इसके वीडियो क्लिप्स ऑनलाइन सामने आए, CBS ने उन्हें हटाने के लिए नोटिस भेजने शुरू कर दिए।
CBS ने 'ओनली इन मोनरो' की सीमित रिलीज की पुष्टि की
25 मई 2026 को CBS ने स्पष्ट किया कि 'ओनली इन मोनरो' को वित्तीय सहायता दी गई थी और उसे सीमित रिलीज के लिए मंजूरी मिली थी, जिसमें कोलबर्ट के अपने यूट्यूब चैनल पर भी इसके प्रसारण की अनुमति शामिल थी।
जब मैथ्यू कीज ने इन टेकाडाउन नोटिस को 'निराधार कॉपीराइट नोटिस' बताया, तब CBS ने आगे की कार्रवाई रोक दी और फिलहाल मामले की आंतरिक समीक्षा कर रहा है।
'ओनली इन मोनरो' में मिशिगन के स्थानीय मुद्दों को कोलबर्ट के खास अंदाज के साथ पेश किया गया था। इसमें बिगफुट के दिखने की कहानियां और जेफ डैनियल्स का कम्युनिटी कैलेंडर पेश करना जैसे विषय शामिल थे।