सेंसर बोर्ड की बड़ी चूक, फिल्मों की स्क्रिप्ट और डील लीक

सेंसर बोर्ड में बड़ी सेंधमारी, 500 से ज्यादा फिल्मों के गोपनीय दस्तावेज लीक; जांच शुरू

लेखन नेहा शर्मा 06:04 pm Oct 25, 202606:04 pm

क्या है खबर?

सेंसर बोर्ड (CBFC) के ऑनलाइन पोर्टल 'ई-सिनेप्रमाण' में बड़ी गड़बड़ी के चलते 500 से ज्यादा फिल्मों के गोपनीय दस्तावेज लीक हो गए हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना से भारतीय फिल्म उद्योग में चिंता बढ़ गई है। फिल्म निर्माता सेंसर प्रमाणपत्र के लिए इस पोर्टल पर कई संवेदनशील जानकारियां और दस्तावेज जमा करते हैं। इनके सार्वजनिक होने से डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।