'दायरा' को सेंसर बोर्ड ने पास किया

'दायरा' को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी, जानिए कितने मिनट लंबा होगा ये क्राइम-ड्रामा

लेखन ज्योति सिंह 06:00 pm Sep 14, 202606:00 pm

क्या है खबर?

मेघना गुलजार की आगामी फिल्म 'दायरा' का ट्रेलर जबइ से जारी हुआ है, यह लोगों के बीच चर्चा में है। इस क्राइम-ड्रामा में करीना कपूर और मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन पहली बार स्क्रीन साझा करते दिखेंगे। खबर है कि निर्माताओं ने रिलीज से पहले फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के हवाले किया था, जहां से इसे हरी झंडी दिखा दी गई है। उससे भी अच्छी बात यह है कि फिल्म में कोई काट-छांट नहीं की गई है।