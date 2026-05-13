आलिया भट्‌ट का कान्स से नया लुक सामने आया

आलिया भट्‌ट का कान्स फिल्म फेस्टिवल से आया नया लुक, साथ दिखे आशुतोष गोवारिकर

लेखन ज्योति सिंह 05:44 pm May 13, 202605:44 pm

क्या है खबर?

आलिया भट्‌ट इस वक्त फ्रांस में हैं, जहां वह 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभिनेत्री अपने दिलकश लुक से लगातार लोगों का ध्यान खींच रही हैं। उनका हालिया लुक आइवरी साड़ी में प्रेरित दिखा जिसे पहनकर अभिनेत्री वेन्यू की ओर जाती हुई दिखा दीं। उन्होंने हाथ में एक विंटेज छाता लिया है, जो उनके लुक में चार चांद लगाने का काम कर रहा है। छोटी सी बिंदी और नोज पिन में वह खूबसूरत दिखीं।