फिल्म 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जॉम्बीज' का ट्रेलर जारी, जॉम्बी का आतंक उड़ाएगा होश

लेखन ज्योति सिंह 02:48 pm Apr 30, 202602:48 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की आगामी फिल्म 'प्रलय' को लेकर बॉलीवुड में काफी चर्चा है जो एक जॉम्बी-थ्रिलर होगी। उससे पहले, डिजिटल कंटेंट प्लेटफॉर्म कुकू ने अपनी पहली फीचर फिल्म 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जॉम्बीज' का धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया है। इसका निर्देशन गगनजीत सिंह और आलोक द्विवेदी ने किया है और निर्माता कुंज संघवी हैं। इसकी पटकथा हुसैन दलाल और अब्बास दलाल ने लिखी है, जिन्हें शाहिद कपूर की 'फर्जी' और फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' के लिए जाना जाता है।