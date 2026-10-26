बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट

'जेलर 2' के आगे धीमी पड़ी 'उड़ता तीर' की रफ्तार, अन्य फिल्में भी हुईं धाराशायी

लेखन ज्योति सिंह 09:46 am Oct 26, 202609:46 am

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना की जासूसी-कॉमेडी फिल्म 'उड़ता तीर' सिनेमाघरों में 3 दिन पूरे कर चुकी है। फिल्म ने एकल आंकड़े के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआत की थी और यह सिलसिला अब तक जारी है। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' की धाकड़ कमाई के आगे आयुष्मान की फिल्म घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गई है। उधर, यामी गौतम की फिल्म 'नई नवेली' और राजकुमार राव की फिल्म 'प्रहार' भी सुस्त पड़ने लगी हैं। आइए देखें कुल कमाई।