'बॉर्डर 2' की OTT रिलीज पर आया अपडेट, जानिए कब-कहां सुनाई देगी सनी देओल की दहाड़

'बॉर्डर 2' की OTT रिलीज पर आया अपडेट, जानिए कब-कहां सुनाई देगी सनी देओल की दहाड़
क्या है खबर?
सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे सितारों से सजी युद्ध-ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर 2' अपनी डिजिटल स्ट्रीमिंग को लेकर चर्चा में आ गई है। अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित यह जनवरी, 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। साल 1971 के दौरान, भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म का निर्माण भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता ने मिलकर किया है। यहां जानिए OTT पर फिल्म कब और कहां स्ट्रीम होगी।
रिलीज
इसी महीने OTT पर दस्तक देगी 'बॉर्डर 2'
OTT प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' का प्रीमियर 20 मार्च, 2026 को नेटफ्लिक्स पर किया जाएगा। जिन्होंने सिनेमाघरों में फिल्म को नहीं देखा था, उनके पास अब घर बैठकर लुत्फ उठाने का शानदार मौका होगा। हालांकि, फिल्म की OTT रिलीज पर निर्माताओं की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। फिल्म की कमाई पर बात करें, तो इसने भारत में लगभग 328 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार किया था। वहीं वर्ल्डवाइड कमाई करीब 449 करोड़ रही थी।
सीक्वल
'बॉर्डर' की सीक्वल है सनी देओल की ये फिल्म
'बॉर्डर 2' असल में, जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित 'बॉर्डर' का सीक्वल है जाे 1997 में रिलीज हुई थी। सनी ने अपने किरदार मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के रूप में इसमें वापसी की है। वरुण ने बसंतर की लड़ाई में शहीद परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर होशियार सिंह दहिया का किरदार निभाया है। दिलजीत, परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय वायु सेना के अधिकारी निर्मल जीत सिंह सेखों के किरदार में हैं, जबकि अहान भारतीय नौसेना के एक अधिकारी बने हैं।