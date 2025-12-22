'गजनी' में नहीं होते आमिर खान अगर... बोनी कपूर ने बताया क्यों आज तक है पछतावा

खुलासा

सलमान खान को लेना चाहते थे बोनी कपूर

रेडिफ से बातचीत में, बोनी ने बताया कि 'गजनी' में वह सलमान खान को लेना चाहते थे। उन्होंने कहा, "फिल्म 'तेरे नाम' में इंटरवल के बाद सलमान ने अपने बाल मुंडवा लिए थे। मुझे लगा कि उनकी गठीली छवि और छोटे बालों के साथ, वो 'गजनी' में सूर्या की भूमिका के लिए बिल्कुल उचित होते।" निर्देशक ने बताया कि निर्माता ने उन्हें 'गजनी' के हिंदी अधिकार देने के लिए 6 महीने तक लटकाया। नजीतन, फिल्म उनके हाथ से निकल गई।