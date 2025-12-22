LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'गजनी' में नहीं होते आमिर खान अगर... बोनी कपूर ने बताया क्यों आज तक है पछतावा
'गजनी' में नहीं होते आमिर खान अगर... बोनी कपूर ने बताया क्यों आज तक है पछतावा
बोनी कपूर ने फिल्म 'गजनी' से जुड़ा खुलासा किया

'गजनी' में नहीं होते आमिर खान अगर... बोनी कपूर ने बताया क्यों आज तक है पछतावा

लेखन ज्योति सिंह
Dec 22, 2025
04:50 pm
क्या है खबर?

सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म 'गजनी' 2008 में रिलीज हुई थी जिसमें उनके साथ अभिनेत्री असिन थीं। फिल्म का निर्देशन एआर मुरुगादॉस ने किया था, जबकि निर्माता अल्लू अरविंद और मधु मंटेना थे। मशहूर निर्देशक बोनी कपूर ने खुलासा किया है कि असल में वह 'गजनी' बनाना चाहते थे जो इसी नाम की तमिल फिल्म का हिंदी रूपांतरण थी। उन्होंने बताया कि फिल्म बनाने का मौका उनके हाथ से निकल गया जिसका उन्हें आज भी पछतावा है।

खुलासा

सलमान खान को लेना चाहते थे बोनी कपूर 

रेडिफ से बातचीत में, बोनी ने बताया कि 'गजनी' में वह सलमान खान को लेना चाहते थे। उन्होंने कहा, "फिल्म 'तेरे नाम' में इंटरवल के बाद सलमान ने अपने बाल मुंडवा लिए थे। मुझे लगा कि उनकी गठीली छवि और छोटे बालों के साथ, वो 'गजनी' में सूर्या की भूमिका के लिए बिल्कुल उचित होते।" निर्देशक ने बताया कि निर्माता ने उन्हें 'गजनी' के हिंदी अधिकार देने के लिए 6 महीने तक लटकाया। नजीतन, फिल्म उनके हाथ से निकल गई।

अफसोस

बोनी को आज भी है अफसोस

बोनी ने कहा, "मैंने निर्माता मंटोना से 'गजनी' के हिंदी अधिकार खरीदने के लिए संपर्क किया था। मुझे बार-बार भरोसा दिया गया कि 'हो जाएगा'। इसी बीच, प्रदीप रावत, जिन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी, ने तमिल फिल्म आमिर खान को दिखाई। करीब 6 महीने तक, आमिर ने मंटोना और अल्लू के साथ फिल्म बनाने का फैसला किया, और मैं चूक गया।" बोनी ने कहा कि उन्हें आज भी सलमान संग 'गजनी' का रीमेक न कर पाने का अफसोस है।

Advertisement