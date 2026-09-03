श्रुति हासन को राहत, कोर्ट ने कहा- छवि के नुकसान की भरपाई पैसों से संभव नहीं

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेत्री श्रुति हासन को AI-जनित डीपफेक, आपत्तिजनक तस्वीरों, फर्जी विज्ञापनों और अनधिकृत मर्चेंडाइज के खिलाफ अंतरिम संरक्षण दिया है।

अदालत ने माना कि उनके पक्ष में एक बेहद मजबूत प्राथमिक मामला बनता है। सुनवाई करते हुए जज ने माना कि इंटरनेट पर ऐसी नकली चीजें फैलने से अभिनेत्री की साख और करियर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। कोर्ट ने माना कि इस तरह के नुकसान की भरपाई पैसों से भी नहीं की जा सकती।