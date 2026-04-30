'राजा शिवाजी' का नाम नहीं बदलेगा, कोर्ट ने NGO को फटकारा- विकिपीडिया के आधार पर याचिका? 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म 'राजा शिवाजी' के शीर्षक में 'छत्रपति' शब्द न जोड़ने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि फिल्म के नाम में सम्मानजनक उपाधि का उपयोग न करना महान मराठा शासक का अपमान नहीं है। रितेश देशमुख द्वारा निर्देशित और अभिनीत इस फिल्म के नाम को लेकर चल रहा कानूनी विवाद अब शांत हो गया है। आइए जानते हैं अदालत ने इस मामले में और क्या कहा।

मांग NGO ने कोर्ट में फिल्म का नाम बदलने की रखी मांग बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें मराठी और हिंदी फिल्म 'राजा शिवाजी' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। ये याचिका श्री छत्रपति शिवाजी महाराज फाउंडेशन नाम के NGO द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने फिल्म के शीर्षक से सम्मानजनक उपाधि 'छत्रपति' को हटाए जाने (शामिल न करने) पर आपत्ति जताई थी। याचिकाकर्ता ने इसे छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति अनादर और अपमान बताया था।

सवाल फिल्म की रिलीज से 2 दिन पहले PIL क्यों?- कोर्ट अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए इस याचिका के पीछे की मंशा पर ही सवाल उठा दिए। पीठ ने कहा कि ये याचिका प्रेरित है और यह रिकॉर्ड से बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि फिल्म की रिलीज से ठीक 2 दिन पहले इसे दायर किया गया है। हमारी राय में, फिल्म का शीर्षक किसी भी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के कद या सम्मान के प्रति अपमानजनक नहीं है।"

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दलील निर्माताओं की दलील के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने PIL को बताया आधारहीन निर्माताओं की ओर से वकील ने स्पष्ट किया कि फिल्म में महाराज के 1674 ईस्वी में 'छत्रपति' बनने से पहले के जीवन को दर्शाया गया है और इस संबंध में सेंसर बोर्ड द्वारा स्वीकृत एक डिस्क्लेमर जोड़ा गया है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म की रिलीज पहले से तय थी, फिर भी आखिरी समय पर आपत्ति जताई गई। अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि NGO ने विकिपीडिया के आधार पर इसे अपमानजनक बताने की कोशिश की, जो आधारहीन है।

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