सलमान खान के पड़ोसी पर भड़का बॉम्बे हाई कोर्ट

सलमान खान केस में जज की सख्त नसीहत- कोर्ट छोड़कर सोशल मीडिया पर पंचायत मत लगाओ

लेखन नेहा शर्मा 05:32 pm Jun 11, 202605:32 pm

क्या है खबर?

सलमान खान और उनके पनवेल फार्महाउस के पड़ोसी के बीच चल रहा विवाद अब एक गंभीर मोड़ पर आ गया है। सोशल मीडिया पर सलमान के खिलाफ लगातार आपत्तिजनक बातें और वीडियो पोस्ट करने वाले पड़ोसी केतन कक्कड़ को बॉम्बे हाई कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि सोशल मीडिया होने का मतलब किसी को बदनाम करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। फार्महाउस की जमीन को लेकर क्या है पूरा विवाद, आइए जानते हैं।