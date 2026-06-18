प्रीति जिंटा ने क्यों खटखटाया बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा?

प्रीति जिंटा को आखिर क्यों जाना पड़ा बॉम्बे हाई कोर्ट और अब किस पर गिरेगी गाज?

लेखन नेहा शर्मा 02:35 pm Jun 18, 202602:35 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते दुरुपयोग के खिलाफ अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने एक बड़ी कानूनी जंग जीत ली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेत्री को उन तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइटों के खिलाफ मुकदमा चलाने की खुली छूट दे दी है, जो AI तकनीक का गलत इस्तेमाल कर उनके व्यक्तित्व अधिकार और कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट ने क्या सख्त आदेश दिया है और अब इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कैसी गाज गिरने वाली है, आइए जानते हैं।