राम चरण की 'पेड्डी' से जुड़ा बोमन ईरानी का नाम? वायरल तस्वीर ने दिया संकेत
सुपरस्टार राम चरण अपनी आगामी फिल्म 'पेड्डी' की तैयारी में जुटे हुए हैं। उनके साथ फिल्म में, जाह्नवी कपूर मुख्य किरदार में नजर आएंगी। इस बीच, पता चला है कि फिल्म से एक और बॉलीवुड सितारे का नाम जुड़ गया है। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई है जिसमें अभिनेता बोमन ईरानी को देखा जा सकता है। जाहिर है कि बोमन काे 'मुन्नाभाई MBBS', 'लगे रहो मुन्नाभाई', 'डॉन' और 'जाॅली LLB' जैसी फिल्मों में देखा गया है।
निर्देशक के साथ पोज देते दिखे बोमन
फिल्म निर्माताओं ने 'पेड्डी' के सेट से BTS तस्वीर साझा की है, जिसमें निर्देशक बुची बाबू के साथ, अभिनेता बोमन को देखा जा सकता है। उनके साथ में सिनेमेटोग्राफर आर रत्नावेलु भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर के साथ में कैप्शन दिया गया, 'इस दिग्गज और सच्चे सिनेमा प्रेमी, @boman_irani सर के साथ काम करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है! बुची बाबू की स्क्रिप्ट, पेड्डी के लिए वह एकदम सही चुनाव थे।"
मार्च, 2026 में रिलीज हाेगी 'पेड्डी'
राम और जाह्नवी अभिनीत फिल्म 'पेड्डी' एक भावनात्मक देहाती ड्रामा फिल्म बताई जा रही है। निर्माताओं ने फिल्म का पहला एकल गाना 'चिकरी चिकरी' पिछले महीने जारी किया था। एआर रहमान के जादुई संगीत वाले इस गाने को इंटरनेट पर कमाल की प्रतिक्रिया मिली है। यह फिल्म 27 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म में जगपति बाबू, शिवा राजकुमार और दिव्येंदु शर्मा भी प्रमुख किरदारों में नजर आएंगे।