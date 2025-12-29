राम चरण की 'पेड्‌डी' में नजर आएंगे बाेमन ईरानी

राम चरण की 'पेड्‌डी' से जुड़ा बोमन ईरानी का नाम? वायरल तस्वीर ने दिया संकेत

लेखन ज्योति सिंह 08:36 pm Dec 29, 202508:36 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार राम चरण अपनी आगामी फिल्म 'पेड्‌डी' की तैयारी में जुटे हुए हैं। उनके साथ फिल्म में, जाह्नवी कपूर मुख्य किरदार में नजर आएंगी। इस बीच, पता चला है कि फिल्म से एक और बॉलीवुड सितारे का नाम जुड़ गया है। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई है जिसमें अभिनेता बोमन ईरानी को देखा जा सकता है। जाहिर है कि बोमन काे 'मुन्नाभाई MBBS', 'लगे रहो मुन्नाभाई', 'डॉन' और 'जाॅली LLB' जैसी फिल्मों में देखा गया है।