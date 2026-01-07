'खोसला का घोसला 2' पर आया अपडेट

'खोसला का घोसला 2' पर आई बड़ी खुशखबरी, जानकर झूम उठेंगे दर्शक

लेखन ज्योति सिंह 03:46 pm Jan 07, 202603:46 pm

क्या है खबर?

बाॅलीवुड की चर्चित फिल्म 'खोसला का घोसला' साल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसे लोगों ने खूब प्यार दिया। पिछले साल 2025 में जब निर्माताओं ने सीक्वल का ऐलान किया तो लोगों की खुशी देखने लायक है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और रवि किशन भी इसका हिस्सा हैं। हालांकि, पहली किस्त का हिस्सा रहे बोमन ईरानी को रिप्लेस किए जाने की खबरों ने लोगों को परेशान कर दिया था, लेकिन अब उनसे जुड़ी खुशखबरी सामने आई है।