'खोसला का घोसला 2' पर आई बड़ी खुशखबरी, जानकर झूम उठेंगे दर्शक

'खोसला का घोसला 2' पर आई बड़ी खुशखबरी, जानकर झूम उठेंगे दर्शक
क्या है खबर?
बाॅलीवुड की चर्चित फिल्म 'खोसला का घोसला' साल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसे लोगों ने खूब प्यार दिया। पिछले साल 2025 में जब निर्माताओं ने सीक्वल का ऐलान किया तो लोगों की खुशी देखने लायक है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और रवि किशन भी इसका हिस्सा हैं। हालांकि, पहली किस्त का हिस्सा रहे बोमन ईरानी को रिप्लेस किए जाने की खबरों ने लोगों को परेशान कर दिया था, लेकिन अब उनसे जुड़ी खुशखबरी सामने आई है।
अपडेट
'खोसला का घोसला 2' का हिस्सा बनेंगे बोमन
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 'खोसला का घोसला 2' में बोमन अपनी वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वह 8 जनवरी से दिल्ली में चल रही फिल्म की शूटिंग का हिस्सा बनने वाले हैं। इस अपडेट के आने से साफ हो गया है कि रवि सीक्वल में बोमन की जगह नहीं लेंगे। प्रशंसकों के लिए यह दोहरे जश्न का मौका होगा, क्योंकि अनुपम खेर और बोमन के साथ, रवि भी फिल्म में नजर आएंगे।
प्रतिक्रिया
रवि ने इन खबरों पर दी प्रतिक्रिया
उधर रवि ने एक बयान के जरिए बोमन की जगह लेने वाली खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, "सभी कलाकार मौजूद हैं। मैं किसी की जगह नहीं ले रहा हूं। मेरा किरदार नया है। स्क्रिप्ट शानदार है। मेरे सभी प्रशंसक मुझे एक बिल्कुल अलग अवतार में देखेंगे।" रिपोर्ट के मुताबिक, 'खोसला का घोसला 2' की शूटिंग अगले 20 दिनों तक जारी रहेगी। इसके बाद फिल्मांकन नोएडा, गुरुग्राम और कनॉट प्लेस जैसी जगहों पर किए जाने की योजना है।