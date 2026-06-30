बॉलीवुड की वो अनोखी फिल्में, जिन्होंने 2026 की पहली छमाही में अपनी छाप छोड़ी

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'बंदर', 'सूबेदार' और 'ओ रोमियो'

बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' एक डार्क-कॉमेडी और सस्पेंस थ्रिलर है। फिल्म ने सिनेमा के पुराने तरीकों से हटकर एक ऐसी कहानी को दर्शाया, जो अपनी तीखी सोशल कमेंट्री और विशिष्ट निर्माण शैली की वजह से चर्चा में रही। अनिल कपूर की फिल्म 'सूबेदार' ने नायक के भावनात्मक संघर्षों पर ध्यान केंद्रित किया। वहीं शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' ने जटिल किरदारों और चरित्र-प्रधान कहानी को अपनाया, जिससे यह पहली छमाही की सबसे बड़ी अप्रत्याशित फिल्मों में शामिल हो गई।