सौतेले भाई-बहन होने के बावजूद है जबरदस्त प्यार, बॉलीवुड की इन जोड़ियों को जानकर होंगे हैरान

सारा अली खान, सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी हैं। वहीं तैमूर, सैफ और करीना कपूर खान के बेटे हैं। सौतेले भाई बहन होने के बाद भी दोनों के बीच बहुत प्यारा व स्नेहपूर्ण रिश्ता है।

अर्जुन कपूर, बोनी कपूर और मोना कपूर के बेटे हैं, जबकि जाह्नवी और खुशी कपूर, बोनी और दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटियां हैं। समय के साथ ये भाई-बहन एक-दूसरे के करीब आए और सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे का समर्थन करते हैं।