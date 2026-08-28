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सौतेले भाई-बहन होने के बावजूद है जबरदस्त प्यार, बॉलीवुड की इन जोड़ियों को जानकर होंगे हैरान
बॉलीवुड के ये सौतेले भाई-बहन हैं मिसाल

सौतेले भाई-बहन होने के बावजूद है जबरदस्त प्यार, बॉलीवुड की इन जोड़ियों को जानकर होंगे हैरान

लेखन अंशिका शुक्ला
Aug 28, 2026
12:28 pm
क्या है खबर?

28 अगस्त को देशभर में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। यह पर्व भाई-बहन के प्यार और अटूट रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। बॉलीवुड में भी कई ऐसी सौतेले भाई-बहन की जोड़ियां हैं, जिनके बीच बेहद मजबूत और प्यारा रिश्ता है। भले ही उनका रिश्ता खून से जुड़ा न हो, लेकिन उनका अपनापन किसी सगे भाई-बहन से कम नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं इन खास जोड़ियों के बारे में।

#1 & #2

सलमान खान-अर्पिता खान और शाहिद कपूर-सना कपूर

अर्पिता खान को सलमान खान के पिता सलीम खान और उनकी दूसरी पत्नी हेलन ने बचपन में गोद लिया था, जिसके बाद वह खान परिवार का हिस्सा बन गईं। दोनों के बीच गहरा प्यार, अटूट विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव की एक बेहद खूबसूरत मिसाल है।

शाहिद कपूर, पंकज कपूर और नीलिमा अजीम के बेटे हैं। वहीं सना कपूर, पंकज और सुप्रिया पाठक की शादी से शाहिद की बहन हैं। दोनों के बीच बेहद प्यारा और मजबूत पारिवारिक रिश्ता है।

#3 & #4

सारा अली खान-तैमूर खान और अर्जुन कपूर-जान्हवी कपूर

सारा अली खान, सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी हैं। वहीं तैमूर, सैफ और करीना कपूर खान के बेटे हैं। सौतेले भाई बहन होने के बाद भी दोनों के बीच बहुत प्यारा व स्नेहपूर्ण रिश्ता है।

अर्जुन कपूर, बोनी कपूर और मोना कपूर के बेटे हैं, जबकि जाह्नवी और खुशी कपूर, बोनी और दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटियां हैं। समय के साथ ये भाई-बहन एक-दूसरे के करीब आए और सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे का समर्थन करते हैं।

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जानकारी

#5 सनी देओल-ईशा देओल

धर्मेंद्र के बच्चे, सनी और बॉबी उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से हैं, जबकि धर्मेंद्र की दूसरी शादी से ईशा और अहाना हैं। उनके बीच का रिश्ता बेहद प्यारा, सम्मानजनक और मजबूत है। दोनों के बीच हमेशा से एक-दूसरे के प्रति गहरा अपनापन रहा है।

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