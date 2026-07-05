गौरी खान से लेकर ट्विंकल खन्ना तक, बॉलीवुड सितारों की ये पत्नियां हैं बिजनेस में सुपरहिट

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गौरी खान और ट्विंकल खन्ना

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान एक सफल इंटीरियर डिजाइनर और फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने 'गौरी खान डिजाइन्स' नाम से अपना स्टूडियो बनाया है, जिसके जरिए उन्होंने रणबीर कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जैसे सितारों का घर डिजाइन किया है। उधर कुछ फिल्मों में अभिनय करने के बाद ट्विंकल खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। आज वो एक लोकप्रिय लेखिका, फिल्म निर्माता और इंटीरियर डिजाइनर के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं।