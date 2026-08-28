बॉलीवुड के इन सितारों ने हॉलीवुड में भी मचाया धमाल

सलमान खान ही नहीं, हॉलीवुड में छाए बॉलीवुड के ये सितारे

लेखन अंशिका शुक्ला 06:38 pm Aug 28, 202606:38 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने 'मैरीगोल्ड' समेत कई अंतरराष्ट्रीय फिल्मों में काम किया है। अब वह बहुप्रतीक्षित एक्शन थ्रिलर फिल्म '7 डॉग्स' में नजर आ रहे हैं, जो 21 अगस्त को रिलीज हो चुकी है। हालांकि, सलमान अकेले ऐसे बॉलीवुड अभिनेता नहीं हैं, जिन्होंने विदेशी फिल्मों में अभिनय किया है। हिंदी सिनेमा के कई सितारे अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसे में आइए जानते हैं, इस खास सूची में कौन-कौन शामिल हैं।