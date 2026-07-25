डेब्यू से पहले इन सितारों ने बदले अपने नाम, असली पहचान जानकर नहीं होगा यकीन

कियारा आडवाणी का असली नाम आलिया आडवाणी है। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले उन्होंने सलमान खान की सलाह पर अपना नाम बदलकर कियारा रख लिया था, क्योंकि उस समय इंडस्ट्री में आलिया भट्ट पहले से एक चर्चित अभिनेत्री थीं।

इस सूची में आयुष्मान खुराना का नाम भी शामिल है। उनका असली नाम निशांत है, लेकिन उन्होंने डेब्यू से पहले इसे बदल दिया था। दरअसल उनके पिता ज्योतिष और अंक ज्योतिष थे। उनके कहने पर आयुष्मान ने ऐसा किया था।