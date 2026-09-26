करियर की ऊंचाई पर पिता बने बॉलीवुड के ये अभिनेता
क्या है खबर?
पिछले कुछ सालों में कई बॉलीवुड अभिनेताओं के लिए पिता बनना जिंदगी का एक खास और नया अनुभव रहा है। पहली बार बच्चे का स्वागत करने से लेकर फिल्मी जिम्मेदारियों और व्यस्त कार्यक्रम के बीच परिवार के लिए समय निकालने तक, इन सितारों ने निजी और पेशेवर जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं उन अभिनेताओं के बारे में, जिनका पिता बनने का सफर चर्चा में रहा है।
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रणवीर सिंह और विक्की कौशल
रणवीर सिंह साल 2024 में पहली और 2026 में दूसरी बार पिता बने। रणवीर अपने व्यस्त फिल्मी करियर के साथ-साथ परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों को भी पूरी तरह निभा रहे हैं।
विक्की कौशल और कैटरीना कैफ साल 2025 में अपने पहले बच्चे के माता-पिता बने थे। विक्की अपने काम के अलावा अपनी निजी जिंदगी भी बखूबी संभाल रहे हैं। कई बड़ी फिल्मों और शानदार अभिनय की वजह से वे लगातार चर्चा में बने हुए हैं।
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अली फजल और वरुण धवन
अली फजल और ऋचा चड्ढा साल 2024 में बेटी के माता-पिता बने और लाइमलाइट से दूर अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू किया। अभिनेता ने बताया है कि पिता बनने से उनकी जिंदगी को एक नया नजरिया मिला है।
वरुण धवन और नताशा दलाल 2024 में बेटी लारा के माता-पिता बने थे। लंबे समय तक बॉलीवुड में सफल फिल्मों का हिस्सा रहने के बाद वरुण अब अपनी जिंदगी के एक नए और खास दौर का अनुभव कर रहे हैं।
जानकारी
#5 सिद्धार्थ मल्होत्रा
सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 2025 में बेटी सराया के माता-पिता बने। सिद्धार्थ ने अपने फिल्मी करियर को जारी रखते हुए पिता बनने का सफर शुरू किया और अपनी जिंदगी के इस अहम दौर में एक और बड़ी निजी उपलब्धि जोड़ी।