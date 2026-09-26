करियर की ऊंचाई पर पिता बने बॉलीवुड के ये अभिनेता

अली फजल और ऋचा चड्ढा साल 2024 में बेटी के माता-पिता बने और लाइमलाइट से दूर अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू किया। अभिनेता ने बताया है कि पिता बनने से उनकी जिंदगी को एक नया नजरिया मिला है।

वरुण धवन और नताशा दलाल 2024 में बेटी लारा के माता-पिता बने थे। लंबे समय तक बॉलीवुड में सफल फिल्मों का हिस्सा रहने के बाद वरुण अब अपनी जिंदगी के एक नए और खास दौर का अनुभव कर रहे हैं।