जैकलीन फर्नांडिस का डिजिटल जगत में धमाका

जैकलीन फर्नांडिस का अनोखा AI डिजिटल अवतार तैयार, शक्ल ही नहीं; सोच भी होगी उनकी जैसी

लेखन नेहा शर्मा 05:39 pm Jul 17, 202605:39 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने तकनीक की दुनिया में एक बड़ा और अनोखा कदम उठाया है। उन्होंने अपना खुद का एक आधिकारिक AI डिजिटल अवतार' यानी एक डिजिटल हमशक्ल लॉन्च की है। इसके लिए उन्होंने 'कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क' नाम की कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। इस तकनीक की मदद से बना जैकलीन का ये डिजिटल रूप बिल्कुल असली इंसान की तरह दिखेगा और बात करेगा। इस नए कदम का क्या फायदा क्या होगा, आइए जानते हैं।