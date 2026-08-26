ये हैं बॉलीवुड के मुंहबोले भाई-बहन

बॉलीवुड में ऐसे भी हैं भाई-बहन, जिनका खून का रिश्ता नहीं लेकिन प्यार है बेशुमार

लेखन अंशिका शुक्ला 08:19 pm Aug 26, 202608:19 pm

क्या है खबर?

28 अगस्त को देशभर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। यह पर्व सिर्फ सगे भाई-बहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई बॉलीवुड सितारों ने भी पर्दे के बाहर भाई-बहन जैसा खास रिश्ता बनाया है। कुछ अभिनेत्रियां अपने सह-कलाकारों को राखी बांधती हैं, तो कुछ सितारे एक-दूसरे को परिवार का हिस्सा मानते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं बॉलीवुड की उन मशहूर जोड़ियों के बारे में, जो रिश्ते में भाई-बहन नहीं, फिर भी उनका बंधन बेहद खास है।