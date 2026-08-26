सितंबर 2026 का बॉक्स ऑफिस होगा धमाकेदार

बॉक्स ऑफिस पर सितंबर में बड़ा धमाका, रिलीज होने जा रहीं ये बड़ी बॉलीवुड फिल्में

लेखन अंशिका शुक्ला 06:48 pm Aug 26, 202606:48 pm

क्या है खबर?

सितंबर 2026 बॉलीवुड के लिए बेहद खास होने वाला है। इस महीने कई बड़ी और बहुप्रतीक्षित फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं। दर्शकों को एक्शन और थ्रिलर से लेकर रोमांटिक ड्रामा तक, अलग-अलग तरह की कहानियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में भी मनोरंजन के साथ महत्वपूर्ण संदेश देंगी। ऐसे में आइए जानते हैं सितंबर 2026 में रिलीज होने वाली उन फिल्मों के बारे में, जिनका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है।