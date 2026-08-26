बॉक्स ऑफिस पर सितंबर में बड़ा धमाका, रिलीज होने जा रहीं ये बड़ी बॉलीवुड फिल्में

बॉक्स ऑफिस पर सितंबर में बड़ा धमाका, रिलीज होने जा रहीं ये बड़ी बॉलीवुड फिल्में
क्या है खबर?
सितंबर 2026 बॉलीवुड के लिए बेहद खास होने वाला है। इस महीने कई बड़ी और बहुप्रतीक्षित फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं। दर्शकों को एक्शन और थ्रिलर से लेकर रोमांटिक ड्रामा तक, अलग-अलग तरह की कहानियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में भी मनोरंजन के साथ महत्वपूर्ण संदेश देंगी। ऐसे में आइए जानते हैं सितंबर 2026 में रिलीज होने वाली उन फिल्मों के बारे में, जिनका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है।
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'मिर्जापुर: द मूवी' और 'हैवान'
'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर को हिंदी और तेलुगू में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, अभिषेक बनर्जी, शीबा चड्ढा, रसिका दुग्गल, मोहित मलिक, पंकज त्रिपाठी जैसे सितारे नजर आएंगे।
उधर प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म 'हैवान' 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। खास बात ये है कि इसमें अक्षय विलेन के रूप में नजर आएंगे।
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'दायरा' और 'वाइब'
मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी 'दायरा' 18 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आए थे। ये फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित क्राइम थ्रिलर है।
'वाइब' 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में कुणाल खेमू और करीना कपूर खान नजर आएंगी। खास बात ये है कि कुणाल ने इसमें अभिनय के साथ-साथ निर्देशक और लेखक की भी भूमिका निभाई है।
जानकारी
'वन'
थ्रिलर और पौराणिक फिल्म 'द वन' 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ तमन्ना भाटिया, सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल, अनुप सोनी और श्वेता तिवारी भी नजर आएंगी। दीपक कुमार मिश्रा इसके निर्देशक तो एकता कपूर इसकी निर्माता हैं।