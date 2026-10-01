अक्टूबर में बॉक्स ऑफिस पर लगेगा सितारों का मेला

अक्टूबर 2026 में होगा धमाका, सिनेमाघरों में रिलीज होंगी ये बड़ी बॉलीवुड फिल्में

लेखन अंशिका शुक्ला 09:40 am Oct 01, 202609:40 am

क्या है खबर?

अक्टूबर 2026 का महीना फिल्म प्रेमियों के लिए खास रहने वाला है। इस दौरान सिनेमाघरों में कई बड़े बजट की फिल्में दस्तक देंगी। महीने की शुरुआत अजय देवगन और तब्बू की 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' तथा वीर पहाड़िया की 'प्रेम कीटाणु' से होगी। इसके बाद भी कई चर्चित फिल्मों की रिलीज तय है। ऐसे में आइए जानते हैं अक्टूबर में कौन सी फिल्म कब और किस जगह रिलीज होगी।