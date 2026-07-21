'लगान' से लेकर 'गदर' तक, 2026 में 25 साल पूरे करेंगी ये फिल्में
क्या है खबर?
2001 बॉलीवुड के इतिहास में बेहद खास माना जाता है। इस वर्ष कई ऐसी यादगार फिल्में रिलीज हुईं, जिन्होंने दर्शकों का दिल जीतने के साथ-साथ बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार सफलता हासिल की। इन फिल्मों की कहानी, संगीत और किरदार आज भी लोगों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। 2026 में इन फिल्मों ने अपनी सिल्वर जुबली मनाई है या जल्द ही मनाएंगी। आइए उन फिल्मों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने नई सदी में हिंदी सिनेमा को नई पहचान दिलाई।
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'लगान' और 'गदर: एक प्रेम कथा'
आशुतोष गोवारिकर के निर्देशन में बनी 'लगान' 15 जून, 2001 को रिलीज हुई थी। इसमें आमिर खान मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म को 'बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म' के लिए एकेडमी अवॉर्ड का नॉमिनेशन मिला था।
अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म 'गदर: एक प्रेम कथा' भी 15 जून, 2001 को रिलीज हुई थी। इसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। यह फिल्म उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी।
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'दिल चाहता है' और 'नायक- असली हीरो'
10 अगस्त, 2001 को रिलीज हुई फिल्म 'दिल चाहता है' में आमिर, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना नजर आई थीं। यह फरहान अख्तर की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। इस लोगों ने खूब पसंद किया था।
7 सितंबर, 2001 को रिलीज हुई फिल्म 'नायक- द रियल हीरो' में अनिल कपूर, रानी मुखर्जी, अमरीश पुरी और परेश रावल ने काम किया था। एस शंकर ने इस फिल्म का निर्देशन किया था।
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'रहना है तेरे दिल में' और 'कभी खुशी कभी गम'
रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' 19 अक्टूबर, 2001 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में आर माधवन, दीया मिर्जा और सैफ अली खान नजर आए थे। इसकी कहानी से लेकर गानों तक ने लोगों को दीवाना बना दिया था।
'कभी खुशी कभी गम' 14 दिसंबर, 2001 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर खान जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में थे।