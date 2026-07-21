2026 में 25 वीं सालगिरह मनाएंगी बॉलीवुड की ये सुपरहिट फिल्में

'लगान' से लेकर 'गदर' तक, 2026 में 25 साल पूरे करेंगी ये फिल्में

लेखन अंशिका शुक्ला 06:18 pm Jul 21, 202606:18 pm

क्या है खबर?

2001 बॉलीवुड के इतिहास में बेहद खास माना जाता है। इस वर्ष कई ऐसी यादगार फिल्में रिलीज हुईं, जिन्होंने दर्शकों का दिल जीतने के साथ-साथ बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार सफलता हासिल की। इन फिल्मों की कहानी, संगीत और किरदार आज भी लोगों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। 2026 में इन फिल्मों ने अपनी सिल्वर जुबली मनाई है या जल्द ही मनाएंगी। आइए उन फिल्मों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने नई सदी में हिंदी सिनेमा को नई पहचान दिलाई।