प्रधानमंत्री मोदी पर बनी ये फिल्में और सीरीज

प्रधानमंत्री मोदी की जिंदगी का सफरनामा दिखाती हैं ये फिल्में-सीरीज, OTT पर देख डालिए

लेखन ज्योति सिंह 03:25 pm Sep 17, 202603:25 pm

क्या है खबर?

एक साधारण रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानसेवक बनने तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही है। उनके त्याग, संघर्ष, बदलावों और राजनीतिक शिखर तक पहुंचने की दास्तां को बॉलीवुड ने भी फिल्मों के जरिए जनता के सामने परोसा है। ऐसी कई फिल्में-सीरीज आई हैं, जिनमें उनके कड़े फैसलों और नेतृत्व की क्षमता को दिखाया गया है। इन फिल्मों-सीरीज को OTT पर देखा जा सकता है।