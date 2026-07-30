इन हिट बॉलीवुड जोड़ियों की हुई वापसी

एक बार फिर साथ दिखेंगी बॉलीवुड की ये सुपरहिट जोड़ियां, पूरी सूची देखकर हो जाएंगे खुश

लेखन अंशिका शुक्ला 08:46 pm Jul 30, 202608:46 pm

क्या है खबर?

मोहित सूरी की अगली फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आएगी। वहीं, इम्तियाज अली की आगामी फिल्म में वेदांग रैना और शरवरी भी दोबारा स्क्रीन साझा करते हुए नजर आएंगे। इन लोकप्रिय जोड़ियों की वापसी ने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है। ऐसे में आइए जानते हैं बॉलीवुड की उन चर्चित ऑन-स्क्रीन जोड़ियों के बारे में, जो जल्द ही फिर एक साथ नजर आएगी।