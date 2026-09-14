गणेश उत्सव में जरूर बजाएं बॉलीवुड के ये गाने, माहौल में भर जाएगा जोश
क्या है खबर?
14 सितंबर को देशभर में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह 10 दिन का उत्सव 25 सितंबर तक चलेगा और इस दौरान भगवान गणेश की पूजा-अर्चना के साथ जगह-जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बॉलीवुड भी गणेश उत्सव से अछूता नहीं रहा है। हिंदी फिल्मों में भगवान गणेश को समर्पित कई लोकप्रिय और जोशीले गाने बनाए गए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इन खास गानों के बारे में।
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'गजानना' और 'शेंदुर लाल चढ़ायो'
साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' का गाना गजानना एक लोकप्रिय गणेश भक्ति गीत है, जो बप्पा के प्रति अटूट श्रद्धा को दर्शाता है। इसे सुखविंदर सिंह ने गाया है।
फिल्म 'वास्तव: द रियलिटी' साल 1999 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का गाना 'शेंदुर लाल चढ़ायो' एक बेहद प्रसिद्ध और लोकप्रिय गणेश आरती गीत है। इस गाने को रविंद्र साठे ने गाया है। इसे लोग खूब पसंद करते हैं।
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'देवा श्री गणेशा' और 'मौर्या रे'
फिल्म 'अग्निपथ' साल 2012 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का गाना 'देवा श्री गणेशा' बॉलीवुड का एक बेहद लोकप्रिय और ऊर्जावान गणेश चतुर्थी गीत है। इसे अजय गोगावले (अजय-अतुल) ने गाया है।
साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म 'डॉन' का 'मौर्या रे' एक बेहद लोकप्रिय गणेश चतुर्थी गीत है, जिसे शंकर महादेवन ने गाया है। इसे शंकर महादेवन ने गाया है। वहीं जावेद अख्तर इसके गीतकार हैं।
जानकारी
#5 'गणपति अपने गांव चले'
साल 1990 में आई फिल्म 'अग्निपथ' का गाना 'गणपति अपने गांव चले' लोगों को खूब पसंद है। ये गाना खास तौर पर गणेश विसर्जन के मौके पर खूब सुनने को मिलता है। इसके गायक सुदेश भोसले, कविता कृष्णमूर्ति और अनुपमा देशपांडे हैं।