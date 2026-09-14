इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरा है गणेश चतुर्थी का जश्न

गणेश उत्सव में जरूर बजाएं बॉलीवुड के ये गाने, माहौल में भर जाएगा जोश

लेखन अंशिका शुक्ला 01:59 pm Sep 14, 202601:59 pm

क्या है खबर?

14 सितंबर को देशभर में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह 10 दिन का उत्सव 25 सितंबर तक चलेगा और इस दौरान भगवान गणेश की पूजा-अर्चना के साथ जगह-जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बॉलीवुड भी गणेश उत्सव से अछूता नहीं रहा है। हिंदी फिल्मों में भगवान गणेश को समर्पित कई लोकप्रिय और जोशीले गाने बनाए गए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इन खास गानों के बारे में।