बॉक्स ऑफिस पर हुईं बुरी तरह फ्लॉप, लेकिन आज 'कल्ट क्लासिक' कहलाती हैं ये बॉलीवुड फिल्में
क्या है खबर?
रिलीज के वक्त बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रहने वाली कई फिल्मों ने समय के साथ अपनी अलग पहचान बनाई। 'अंदाज अपना अपना' से लेकर 'लैला मजनू' तक, ऐसी कई फिल्में हैं जिन्हें शुरुआत में दर्शकों का खास साथ नहीं मिला, लेकिन बाद में इन्हें भरपूर प्यार मिला और ये 'कल्ट क्लासिक' का दर्जा हासिल करने में सफल रहीं। ऐसे में आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में, जो फ्लॉप होने के बावजूद आज दर्शकों की पसंदीदा बन चुकी हैं।
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'अंदाज अपना अपना' और 'लैला मजनू'
सलमान खान और आमिर खान 'अंदाज अपना अपना' को 'कल्ट क्लासिक' का दर्जा मिल चुका है, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, तब ये फ्लॉप साबित हुई थी। समय के साथ इस फिल्म को अपने दर्शक मिल गए और अब इसे लोग खूब पसंद करते हैं।
इम्तियाज अली की फिल्म 'लैला मजनू' रिलीज के समय कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन जब ये कुछ साल बाद दोबारा रिलीज हुई तो इसे दर्शकों का खूब प्यार मिला।
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'स्वदेस' और 'सनम तेरी कसम'
आशुतोष गोवारिकर के निर्देशन और शाहरुख खान की मुख्य भूमिका होने के बावजूद, यह फिल्म सफल नहीं रही। हालांकि, रिलीज के कई साल बाद भी लोग इसे अब तक की सबसे यादगार फिल्मों में से एक मानते हैं।
हर्षवर्धन राणे की मुख्य भूमिका वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'सनम तेरी कसम' को रिलीज के समय ज्यादा दर्शक नहीं मिले थे, लेकिन फिर इस फिल्म को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया गया और दर्शकों से इसे बहुत प्यार मिला।
जानकारी
#5 'तमाशा'
रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'तमाशा' को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थीं। ये कुछ खास कमाई भी नहीं कर पाई थी। हालांकि, सालों बाद इसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और अब 'तमाशा' कई फिल्म प्रेमियों की पसंदीदा फिल्म बन गई।