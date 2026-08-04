रिलीज के समय किसी ने नहीं पूछा, आज इन्हीं फिल्मों के दीवाने हैं लोग

बॉक्स ऑफिस पर हुईं बुरी तरह फ्लॉप, लेकिन आज 'कल्ट क्लासिक' कहलाती हैं ये बॉलीवुड फिल्में

लेखन अंशिका शुक्ला 09:18 am Aug 04, 202609:18 am

क्या है खबर?

रिलीज के वक्त बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रहने वाली कई फिल्मों ने समय के साथ अपनी अलग पहचान बनाई। 'अंदाज अपना अपना' से लेकर 'लैला मजनू' तक, ऐसी कई फिल्में हैं जिन्हें शुरुआत में दर्शकों का खास साथ नहीं मिला, लेकिन बाद में इन्हें भरपूर प्यार मिला और ये 'कल्ट क्लासिक' का दर्जा हासिल करने में सफल रहीं। ऐसे में आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में, जो फ्लॉप होने के बावजूद आज दर्शकों की पसंदीदा बन चुकी हैं।