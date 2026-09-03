गुरु-शिष्य की ये फिल्में OTT पर जीत लेंगी दिल

बॉलीवुड ने दिखाई गुरु-शिष्य के रिश्ते की असली कहानी, OTT पर मौजूद हैं ये दमदार फिल्में

लेखन अंशिका शुक्ला 03:35 pm Sep 03, 202603:35 pm

क्या है खबर?

5 सितंबर, 2026 को देशभर में शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। यह खास दिन हमारे जीवन में शिक्षकों के अमूल्य योगदान और मार्गदर्शन को सम्मान देने का अवसर होता है। इस मौके पर स्कूल और कॉलेजों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं, बॉलीवुड ने भी गुरु-शिष्य के रिश्ते और शिक्षकों की भूमिका पर कई शानदार फिल्में बनाई हैं। ऐसे में शिक्षक दिवस के खास अवसर पर आप OTT पर इन फिल्मों का आनंद ले सकते हैं।