दही-हांडी की मस्ती देखने का है मन? OTT पर मौजूद हैं ये बॉलीवुड फिल्में
क्या है खबर?
4 सितंबर को देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इस पावन पर्व पर दही-हांडी उत्सव की खास रौनक देखने को मिलती है। इसमें ऊंचाई पर लटकी दही से भरी मटकी फोड़ने के लिए लोग इंसानी पिरामिड बनाते हैं। इस पारंपरिक उत्सव की झलक बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी देखने को मिली है। ऐसे में आइए जानते हैं, किन फिल्मों में दही-हांडी उत्सव को खास अंदाज में दिखाया गया है।
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'अग्निपथ' और 'ओ माय गॉड'
साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'अग्निपथ' में ऋतिक रोशन के किरदार विजय दीनानाथ चौहान को दर्शकों के सामने एक शानदार 'दही-हांडी' सीन के जरिए पेश किया गया था। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
अक्षय कुमार की फिल्म 'ओ माय गॉड' 2012 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, प्रभु देवा के साथ 'गो गो गोविंदा' नाम के दही-हांडी डांस सीक्वेंस में नजर आई थीं। आप इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
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'खुद्दार' और 'चंदू चैंपियन'
फिल्म 'खुद्दार' के गाने 'मच गया शोर सारी नगरी रे' में अमिताभ बच्चन और उनके दोस्त मटकी फोड़ते हुए दिखाई देते हैं। यह दही-हंडी त्योहार और चॉल में इसे मनाने के तरीके को दिखाता है। आप इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
कार्तिक आर्यन की फिल्म 'चंदू चैंपियन' में 'दही-हांडी' को त्योहार मनाते हुए दिखाया गया है। आप इस फिल्म का लुफ्त OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर ले सकते हैं।
जानकारी
#5 'वास्तव'
संजय दत्त की यह फिल्म 'वास्तव' आज भी लाखों लोगों के दिलों में बसी हुई है, खासकर इसमें चॉल में दही-हंडी का त्योहार जिस तरह से मनाया जाता है, उसे बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।