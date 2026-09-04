दही-हांडी की मस्ती देखने का है मन? OTT पर मौजूद हैं ये बॉलीवुड फिल्में

साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'अग्निपथ' में ऋतिक रोशन के किरदार विजय दीनानाथ चौहान को दर्शकों के सामने एक शानदार 'दही-हांडी' सीन के जरिए पेश किया गया था। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

अक्षय कुमार की फिल्म 'ओ माय गॉड' 2012 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, प्रभु देवा के साथ 'गो गो गोविंदा' नाम के दही-हांडी डांस सीक्वेंस में नजर आई थीं। आप इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।