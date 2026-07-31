कीर्ति कुल्हारी ही नहीं, ऑनलाइन ठगी का शिकार हो चुके हैं ये बड़े सितारे

स्वरा भास्कर ATM धोखाधड़ी का शिकार हो चुकी हैं। ATM इस्तेमाल करने के कुछ मिनट बाद ही उनके खाते से पैसे निकल गए। इसके बाद उन्होंने पुलिस, साइबर क्राइम सेल और बैंक में शिकायत दर्ज कराई।

साल 2016 में नरगिस फाखरी ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी का शिकार हुईं। जालसाजों ने क्लोन कार्ड बनाकर उनके खाते से करीब 6 लाख रुपये उड़ा दिए थे। बैंक के अलर्ट के बाद उन्हें ठगी का पता चला और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।