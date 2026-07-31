कीर्ति कुल्हारी ही नहीं, ऑनलाइन ठगी का शिकार हो चुके हैं ये बड़े सितारे
क्या है खबर?
साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनके निशाने पर सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि कई मशहूर सितारे भी आ चुके हैं। हाल ही में अभिनेत्री-निर्माता कीर्ति कुल्हारी भी इस धोखाधड़ी का शिकार बनीं। ठगों ने उनके क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल कर करीब 2.44 लाख रुपये की खरीदारी कर ली। ऐसे में आइए जानते हैं उन अन्य फिल्मी सितारों के बारे में, जो साइबर ठगी का सामना कर चुके हैं।
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अन्नू कपूर और अक्षय खन्ना
अन्नू कपूर को 2022 में, एक शख्स ने बैंक अधिकारी बनकर 4.36 लाख रुपये का चूना लगाया था। हालांकि, ओशिवारा पुलिस ने बैंक से संपर्क करके 3.08 लाख रुपये वापस पाने में कामयाबी हासिल की थी।
वहीं साल 2013 में अक्षय खन्ना को एक जोड़े ने उन्हें 50 लाख रुपये का चूना लगाया था। उन्होंने कमोडिटी मार्केट में निवेश का झांसा देकर एक साल में रकम दोगुनी करने का वादा किया था।
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स्वरा भास्कर और नरगिस फाखरी
स्वरा भास्कर ATM धोखाधड़ी का शिकार हो चुकी हैं। ATM इस्तेमाल करने के कुछ मिनट बाद ही उनके खाते से पैसे निकल गए। इसके बाद उन्होंने पुलिस, साइबर क्राइम सेल और बैंक में शिकायत दर्ज कराई।
साल 2016 में नरगिस फाखरी ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी का शिकार हुईं। जालसाजों ने क्लोन कार्ड बनाकर उनके खाते से करीब 6 लाख रुपये उड़ा दिए थे। बैंक के अलर्ट के बाद उन्हें ठगी का पता चला और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
जानकारी
#5 करण सिंह ग्रोवर
करण सिंह ग्रोवर ऑनलाइन लॉटरी स्कैम का शिकार हो चुके हैं। लॉटरी जीतने का झांसा देकर जालसाजों ने उनसे 5.6 लाख रुपये की ठगी की थी। इसके बाद में उन्होंने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।