अलग करियर फिर भी बेशुमार प्यार

अलग-अलग करियर, फिर भी एक-दूसरे पर जान छिड़कते हैं ये बॉलीवुड भाई-बहन

लेखन अंशिका शुक्ला 12:41 pm Aug 28, 202612:41 pm

क्या है खबर?

28 अगस्त को देशभर में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बॉलीवुड में भी यह त्योहार खास अंदाज में मनाया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे सेलिब्रिटी भाई-बहन हैं, जिन्होंने अपने करियर के लिए अलग-अलग क्षेत्र चुने। किसी ने अभिनय में पहचान बनाई, तो किसी ने कारोबार या अन्य पेशे को अपनाया। अलग-अलग राह चुनने के बावजूद इन सितारों के बीच प्यार बेहद मजबूत है। ऐसे में आइए उन सितारों के बारे में जानते हैं।