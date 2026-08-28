अलग-अलग करियर, फिर भी एक-दूसरे पर जान छिड़कते हैं ये बॉलीवुड भाई-बहन
क्या है खबर?
28 अगस्त को देशभर में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बॉलीवुड में भी यह त्योहार खास अंदाज में मनाया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे सेलिब्रिटी भाई-बहन हैं, जिन्होंने अपने करियर के लिए अलग-अलग क्षेत्र चुने। किसी ने अभिनय में पहचान बनाई, तो किसी ने कारोबार या अन्य पेशे को अपनाया। अलग-अलग राह चुनने के बावजूद इन सितारों के बीच प्यार बेहद मजबूत है। ऐसे में आइए उन सितारों के बारे में जानते हैं।
#1 & #2
सैफ अली खान-सबा अली खान और अभिषेक बच्चन-श्वेता बच्चन नंदा
सैफ अली खान एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और निर्माता हैं, जबकि उनकी बहन सबा अली खान (सबा पटौदी) पेशे से एक ज्वैलरी डिजाइनर, टैरो रीडर और उद्यमी हैं। इसके साथ ही पटौदी परिवार की धर्मार्थ संपत्ति और लेखा-जोखा संभालती हैं।
अभिषेक बच्चन एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता और निर्माता हैं, जबकि श्वेता बच्चन नंदा एक लेखिका और कॉलमनिस्ट हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपना खुद का फैशन लेबल शुरू किया है।
#3 & #4
अर्जुन कपूर-अंशुला कपूर और संजय दत्त-प्रिया दत्त
अर्जुन कपूर एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं, जबकि अंशुला कपूर एक उद्यमी हैं और उन्होंने 'फैनकाइंड'नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया है। इसके साथ ही वो सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर भी हैं।
संजय दत्त एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं और प्रिया दत्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता हैं और महाराष्ट्र के मुंबई से 2 बार लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। इसके साथ ही वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं।
जानकारी
#5 सलमान खान-अलवीरा खान अग्निहोत्री
सलमान खान एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं, जबकि उनकी बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री एक फैशन और कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। उनका 'अहागजाई' नाम का एक मल्टीस्टोर भी है। इसके साथ ही वो फिल्म निर्माता भी हैं।