बॉलीवुड के ये भाई-बहन हैं एक-दूसरे की ताकत, रक्षाबंधन पर जानें इनके रिश्ते की कहानी
क्या है खबर?
28 अगस्त को देशभर में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर बॉलीवुड सितारे भी भाई-बहन के प्यार और खूबसूरत रिश्ते का जश्न मनाते नजर आएंगे। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी भाई-बहन की जोड़ियां हैं, जिनका रिश्ता बेहद मजबूत और खास है। ये सितारे हर सुख-दुख में एक-दूसरे का साथ देते हैं और जरूरत पड़ने पर हमेशा एक-दूसरे के लिए मजबूती से खड़े रहते हैं।
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सलमान खान-अर्पिता खान शर्मा और अर्जुन कपूर-अंशुला कपूर
सलमान खान और उनकी बहन अर्पिता खान शर्मा का रिश्ता भाई-बहन के गहरे प्यार और मजबूत अपनत्व की मिसाल है। दोनों हर सुख-दुख में एक-दूसरे का साथ देते हैं और हमेशा एक-दूसरे के लिए मजबूती से खड़े नजर आते हैं।
अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर के बीच भाई-बहन का रिश्ता बेहद खास और मजबूत है। मां के निधन के बाद दोनों ने एक-दूसरे को संभाला और हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहे।
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एकता कपूर-तुषार कपूर और फरहान अख्तर-जोया अख्तर
एकता कपूर और तुषार कपूर, दिग्गज अभिनेता जीतेंद्र के बच्चे हैं। तुषार ने अभिनय की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, जबकि एकता सफल निर्माता के तौर पर मशहूर हैं। दोनों अक्सर एक-दूसरे से जुड़े किस्से साझा करते रहते हैं।
फरहान अख्तर और जोया अख्तर बॉलीवुड के चर्चित सगे भाई-बहन हैं। दोनों ने फिल्म निर्देशन और निर्माण के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। वह हर कदम पर एक-दूसरे का हौसला बढ़ाते नजर आते हैं।
जानकारी
#5 सारा अली खान-इब्राहिम अली खान
सारा अली खान और इब्राहिम अली खान बॉलीवुड के चर्चित भाई-बहन हैं। दोनों के बीच बेहद प्यारा और मजबूत रिश्ता है। वह अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ तस्वीरें और वीडियो साझा करते रहते हैं, जिनमें उनकी शानदार बॉन्डिंग साफ नजर आती है।