बॉलीवुड के ये भाई-बहन हैं एक-दूसरे की ताकत, रक्षाबंधन पर जानें इनके रिश्ते की कहानी

एकता कपूर और तुषार कपूर, दिग्गज अभिनेता जीतेंद्र के बच्चे हैं। तुषार ने अभिनय की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, जबकि एकता सफल निर्माता के तौर पर मशहूर हैं। दोनों अक्सर एक-दूसरे से जुड़े किस्से साझा करते रहते हैं।

फरहान अख्तर और जोया अख्तर बॉलीवुड के चर्चित सगे भाई-बहन हैं। दोनों ने फिल्म निर्देशन और निर्माण के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। वह हर कदम पर एक-दूसरे का हौसला बढ़ाते नजर आते हैं।