बॉलीवुड से साउथ तक डबल रोल की धूम, एक की 3 फिल्मों में होगी दोहरी भूमिका

फिल्म 'देवरा' की सफलता के बाद निर्माता इसका दूसरा भाग बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर दोहरी भूमिका में नजर आएंगे। कोरातला शिवा की इस फिल्म में वो देवरा और वारा की भूमिका में नजर आएंगे।

'कल्कि 2898 AD 2' के निर्माता इसका सीक्वल बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म में प्रभास के साथ अमिताभ बच्चन मुख्य किरदार में दिखाई देंगे। इस फिल्म में प्रभास डबल रोल में दिखाई देंगे। वो भैरवा और कर्ण की भूमिका निभाएंगे।