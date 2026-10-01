इन अभिनेताओं ने लीक से हटकर बनाई पहचान

बॉलीवुड के इन अभिनेताओं ने 'फ्लॉप' का डर किया दरकिनार; लीक से हटके निभाए 'जोखिम' किरदार

लेखन ज्योति सिंह 07:03 pm Oct 01, 202607:03 pm

क्या है खबर?

सिनेमा जगत में अक्सर सितारे अपने सहज दायरे से बाहर निकलने में कतराते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वह अपनी 'लवर बॉय' या 'एक्शन हीरो' वाली इमेज से बाहर निकले, तो शायद उनका पूरा करियर दांव पर लग जाएगा। हालांकि, बाॅलीवुड में कई ऐसे कलाकार हैं, जन्होंने दर्शकों की अपेक्षाओं से बिल्कुल अलग भूमिकाएं निभाईं और 'फ्लॉप' होने के डर को दरकिनारे कर दिया। आइए जानते हैं लीक से हटकर 'जोखिम' किरदार निभाने वाले इन अभिनेताओं के बारे में।