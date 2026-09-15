बॉलीवुड के ये सितारे फिल्मों में ही नहीं, खेल के मैदान में भी हैं माहिर

अपारशक्ति खुराना अभिनय में आने से पहले क्रिकेट खेलते थे। वह हरियाणा अंडर-19 क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं और कई मुकाबलों में हिस्सा लिया है। इसके अलावा वह स्टार्स फुटबॉल क्लब के लिए भी खेलते हैं।

कार्तिक आर्यन को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक है। वह स्टार्स फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं। फुटबॉल के प्रति उनका जुनून इतना ज्यादा था कि दोस्तों के साथ खेलने के लिए वह कई बार कक्षा तक छोड़ देते थे।