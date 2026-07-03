'अल्फा' ही नहीं, इन फिल्मों-सीरीज के साथ फिर बॉक्स ऑफिस पर राज करेंगे बॉबी देओल

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अली अब्बास जफर की फिल्म और 'आश्रम'

बॉबी ने निर्देशक अली अब्बास जफर की नई एक्शन फिल्म के लिए हाथ मिलाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म में वह नकारात्मक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में उनके साथ अहान पांडे और शरवरी वाघ भी अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे। हालांकि, यह फिल्म कब रिलीज होगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। वेब सीरीज 'आश्रम' के चौथे सीजन में बॉबी दिखाई देंगे। निर्माता जल्द ही इसकी रिलीज की तारीख की घोषणा करेंगे।