'बटवारा 1947' का टीजर देख भावुक हुए बॉबी देओल, बड़े भाई सनी पर लुटाया प्यार

बधाई

बाॅबी ने सनी की तारीफों के बांधे पुल

अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर 'बटवारा 1947' का टीजर साझा करते हुए लिखा, 'आप सबसे अच्छे हैं, भैया! इस फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित और बेसब्र हूं। आपको और पूरी टीम को खूब सारी बधाई।' फिल्म की तारीफ करते हुए उन्होंने आगे लिखा, 'टीजर शानदार लग रहा है, ये फिल्म तो वाकई जबरदस्त होने वाली है!' साथ में फायर और लाल दिल वाली इमोजी भी जोड़ी। दोनों भाइयों का प्यार देखकर फैंस भी कमेंट के जरिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं।