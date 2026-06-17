गुरु रंधावा जिम फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, दबोचे गए बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गे

वारदात

गोलियां बरसते वक्त वहीं खड़े थे दोनों बदमाश

दिल्ली पुलिस ने गायक के फिटनेस जिम के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 सक्रिय गुर्गों, अरमान और तुषार को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने से पहले जिम की पूरी रेकी की थी। इतना ही नहीं, जब 11 जून को जिम के बाहर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जा रही थीं, तब भी ये दोनों आरोपी मौके पर ही मौजूद थे और शूटरों की मदद कर रहे थे।