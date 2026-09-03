'बिग बॉस' में शुरू हुआ प्यार, लेकिन बाहर निकलते ही अलग हो गए ये सितारे

'बिग बॉस 13' में माहिरा शर्मा और पारस छाबड़ा की दोस्ती प्यार में बदल गई थी। फिर बाहर आने के बाद भी उन्होंने साथ में एक म्यूजिक एल्बम में काम किया, लेकिन फिर कुछ समय बाद उनकी राहें अलग हो गईं।

करिश्मा तन्ना और उपेन पटेल ने 'बिग बॉस' के 8वें सीजन में हिस्सा लिया था। दोनों घर में एक-दूसरे को डेट करने लगे थे, लेकिन फिर शो के खत्म होने के बाद उनके अलग होने की खबरें सामने आईं।