'बिग बॉस' से सीधे सलमान खान की फिल्मों तक पहुंचे ये सितारे, नाम जानकर चौंक जाएंगे
क्या है खबर?
मशहूर रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 20वां सीजन 6 सितंबर से रात 9 बजे जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर प्रसारित होगा। इस बार शो में डिजिटल क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के शामिल होने की चर्चा है। 'बिग बॉस' में हिस्सा लेने से कई प्रतियोगियों को करियर में नई पहचान मिली है। वहीं, सलमान खान के कुछ पसंदीदा कंटेस्टेंट्स को उनकी फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। ऐसे में आइए जानते हैं इन सितारों के बारे में।
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शहनाज गिल और अरमान कोहली
'बिग बॉस 13' में नजर आईं शहनाज गिल को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। फिर शो से निकलने के बाद सलमान ने उन्हें फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' ऑफर किया। इसमें पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, जस्सी गिल और राघव जुयाल जैसे सितारे थे।
'बिग बॉस' सीजन 6 में नजर आए अभिनेता अरमान कोहली, सलमान की फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' में नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी।
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अश्मित पटेल और सना खान
बॉलीवुड अभिनेता अश्मित पटेल 'बिग बॉस 4' में नजर आए थे। इस शो के बाद वो सलमान की फिल्म 'जय हो' में नजर आए थे। इस फिल्म में डेजी शाह, तब्बू और सना खान जैसे सितारे दिखाई दिए थे।
सना ने 'बिग बॉस 6' में हिस्सा लिया था। इस शो में नाम कमाने के बाद वो सलमान की फिल्म 'जय हो' में नजर आई थीं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई की थी।
जानकारी
#5 नोरा फतेही
नोरा फतेही 'बिग बॉस 9' में शामिल हुई थीं। इस शो में उन्हें लोगों ने खूब पसंद किया था। इस शो से निकलते ही सलमान ने उन्हें अपनी फिल्म 'भारत' में काम करने का मौका दिया गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी।