'बिग बॉस' के बाद सलमान खान की फिल्म में नजर आए ये कंटेस्टेंट्स

'बिग बॉस' से सीधे सलमान खान की फिल्मों तक पहुंचे ये सितारे, नाम जानकर चौंक जाएंगे

लेखन अंशिका शुक्ला 06:15 pm Sep 01, 202606:15 pm

क्या है खबर?

मशहूर रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 20वां सीजन 6 सितंबर से रात 9 बजे जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर प्रसारित होगा। इस बार शो में डिजिटल क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के शामिल होने की चर्चा है। 'बिग बॉस' में हिस्सा लेने से कई प्रतियोगियों को करियर में नई पहचान मिली है। वहीं, सलमान खान के कुछ पसंदीदा कंटेस्टेंट्स को उनकी फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। ऐसे में आइए जानते हैं इन सितारों के बारे में।