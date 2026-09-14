एजाज खान फिर विवाद में फंसे

एजाज खान को लेकर महिला इन्फ्लुएंसर का बड़ा दावा, कॉफी या वाइन पीने का दिया न्यौता

लेखन ज्योति सिंह 06:35 pm Sep 14, 202606:35 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 7' का हिस्सा रहे एजाज खान सोशल मीडिया पर विवादों में घिर गए हैं। नोएडा की रहने वाली इन्फ्लुएंसर नियति ने दावा किया है कि अभिनेता ने उन्हें इंस्टाग्राम पर सीधे मैसेज के जरिए कॉफी या वाइन पीने का प्रस्ताव दिया। इन्फ्लुएंसर ने अपना वीडियो साझा करते हुए एजाज के साथ कथित बातचीत का स्क्रीनशाॅट भी दिखाया। इसके बाद से लोग अभिनेता की जमकर आलोचना कर रहे हैं। हालांकि, एजाज की दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।