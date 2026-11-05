'बिग बॉस 20': यंग ने गर्लफ्रेंड को दिया 10-12 बार धोखा, बोले- उन्हें पता नहीं था

यंग ने अपने साथी प्रतियोगी स्काउट ओपी से अपना दुख साझा करते हुए कहा, "मैंने समीक्षा को खो दिया है, स्काउट।"

जब स्काउट ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, तो यंग ने खुलासा करते हुए कहा, "मैंने उसे बहुत बार धोखा दिया है।"

उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने समीक्षा को लगभग 10-12 बार धोखा दिया है। यह सुनकर स्काउट ने पूछा, "फिर भी वह तुम्हारे साथ रही?" यंग ने जवाब दिया, "नहीं, उसे पता ही नहीं था,"