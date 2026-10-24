'बिग बॉस 20': स्काउट और लव गिल पर भड़के रोहित शेट्टी, नजदीकियों पर उठाए सवाल

एपिसोड के प्रोमो में रोहित लव से पूछते हैं कि स्काउट उनके लिए क्या हैं, जिस पर वो जवाब देती हैं कि वह उनके भाई हैं।

रोहित सवालिया निशान खड़ा कर कहते हैं, "जब वो पैर दबा रहा है, हाथ दबा रहा है, गर्दन दबा रहा है लव वो ठीक नहीं लग रहा है। आप स्काउट से पीछे से मालिश करने के लिए कहती हैं, वह आपके पैर की मालिश करता है। ये बिलकुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है।"