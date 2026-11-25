काशवी से जब फैंस ने उनसे अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा, तब भी वह अपनी बात पर अड़ी रहीं कि वह शो का हिस्सा नहीं बनेंगी।

काशवी ने 'बिग बॉस 20' में अपनी पिछली मौजूदगी को याद करते हुए कहा, "पिछली बार भी मैं अपने माता-पिता की इच्छा के खिलाफ उस स्टेज पर गई थी। स्टेज से उतरने के बाद मैंने उन्हें बताया था, लेकिन फिर भी अब मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती हूं।"