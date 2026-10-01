'बिग बॉस 20' में आया चौंकाने वाला पल

'बिग बॉस 20' से बेघर हुईं रिति तिवारी? इन प्रतियोगियों ने मिलकर छीना आखिरी जीवनदान

लेखन ज्योति सिंह 11:40 am Oct 01, 202611:40 am

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शाे 'बिग बॉस 20' को एक महीना पूरा होने जा रहा है। जहां दर्शक शो में वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं निर्माताओं ने मिड-वीक एविक्शन का बम फोड़कर सबको हैरान कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस हफ्ते की कप्तानी के दावेदारों को बिग बॉस से एक खास पावर मिली थी। इसका असर मनोज तिवारी की बेटी रिति तिवारी पर पड़ा और वह निष्कासित हो गईं।